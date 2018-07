Kotimaa

Poliisi: Anni Törnin katoamista tutkitaan henkirikoksena – mies pidätetty

Poliisin mukaan asiaan liittyen on pidätetty yksi savonlinnalainen mies, joka on alustavassa puhuttelussa myöntänyt myötävaikuttaneensa Törnin menehtymiseen.

