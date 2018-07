Kotimaa

”Lapset tuntevat minut nimellä Setä Kakka” – Justus Reunanen on tutkinut ulosteita 10 vuotta

Kun





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyttäreni sanoo, että olen lapsellisin aikuinen jonka hän tuntee. Se on suuri kohteliaisuus, sillä ilman lapsellista uteliaisuutta ja huumoria elo on tympeää.





Ihmisen





Tyttären kaverit tuntevat minut nimellä Setä Kakka. Olen siitä erittäin otettu.

Elämänsä





43-vuotias