Päivälämpötila kohoaa tänään yli 30 asteen

Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi tulla etenkin etelässä ja idässä. Lapin luoteisosassa sataa ja ukkostaa. Helle jatkuu, päivälämpötila on 27 - 31 asteen välillä, Luoteis-Lapissa alempi.Lapin yli itään liikkuu sateita, myös ukkosta esiintyy.Muualla maassa tulee sadekuuroja etenkin etelässä, idässä ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa, myös ukkosta esiintyy. Lapissa pohjoiseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista, länsirannikolla lounaistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on 27 – 31 astetta, Lapissa 15 - 25 astetta, viileintä on Lapin luoteisosassa.Perjantaina on aurinkoista laajalti. Sää on aamulla poutainen suuressa osassa maata, iltapäivällä kasvaa sadekuurojen mahdollisuus. Lapissa on poutaa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 30 astetta, idässä 25 – 30 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 23 – 28 astetta ja Lapissa 20 - 25 astetta.