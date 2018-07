Kotimaa

Poliisihallitus: Paljastuneiden rattijuopumusten määrä on kasvanut – erityisesti alle 24-vuotiaiden osalta

Nämä asiat entistä vaikeampia

Suomi on turvallisempi maa

Tutkinta-ajat pidentyneet

Rattijuopumusten määrä kasvanut

Huumausainerikollisuus paha ongelma

Seksuaalinen ahdistelu lisääntynyt

Henkilökorttien myöntäminen lisääntyy