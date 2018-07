Kotimaa

Helsingin Viikinmäen puhdistamon häiriön aiheuttanut kemikaali hämärän peitossa

Kuluttajien talousveteen päästöllä ei ole vaikutusta.

Helsingissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla vakavan toimintahäiriön aiheuttanutta kemikaalia ei ole vielä tunnistettu, kertoo osastonjohtaja Mari Heinonen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY). Biologisen typenpoiston häiriötilanne alkoi varhain maanantaiaamuna.



HSY:n mukaan häiriön syynä on todennäköisesti viikonlopun aikana tapahtunut tuntematon teollisuuden päästö. Päästö on häirinnyt puhdistusprosessia, minkä vuoksi typpikuorma vesistöön on kasvanut voimakkaasti. Kuluttajien talousveteen päästöllä ei ole vaikutusta.



Heinosen mukaan häiriön aiheuttaneen kemikaalin tunnistus on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta.



– Jätevesi ei näytä eikä haise mitenkään poikkeavalta. Se on jotain sellaista, mikä ei ole visuaalisesti nähtävissä tai haistettavissa. Ja kemikaaleja on tuhansia ja tuhansia erilaisia, eli pitäisi pystyä rajaamaan, mitä me ylipäätään etsimme, Heinonen sanoo.