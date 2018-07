Kotimaa

Helle on vaatinut jo kuolonuhreja – ”Pahin saattaa olla vasta edessä”

Helteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Päivystyksen

Terveyskeskuksissa

Helteiden

hoitaja: ”Ilmastoinnin kapasiteetti ei riitä enää”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005767297.html

Etelä-Karjalan