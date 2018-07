Poliisi julkaisi kuvat: Kolmikkoa epäillään osallisuudesta Laihian Halpa-Hallin pankkikorttianastukseen – tunnistatko henkilöt?

Kotimaa

Pohjanmaan poliisi epäilee kolmen ihmisen liittyvän rikokseen, jossa kansalaisen pankkikortin tunnusluku on urkittu ja kortti anastettu Laihian Halpa-Hallissa keskiviikkona 18. heinäkuuta, poliisi tiedottaa.Pankkikortti on saatu anastettua hämäämällä sen haltijaa. Sittemmin pankkikortilla on tehty ostoksia huomattavan rahasumman arvosta Vaasassa ja Kokkolassa.Poliisi kertoo, että kuvissa esiintyvä kolmen kopla ajaa mahdollisesti hopeanharmaalla Renault Captur -henkilöautolla, joka on rekisteröity Ruotsin kilpiin. Auton katto on musta.Poliisi pyytää kansalaisilta apua kuvien henkilöiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi.Kuvissa esiintyviä ja kuvien ihmiset tunnistavia pyydetään ottamaan yhteyttä Pohjanmaan poliisiin ensisijaisesti puhelimitse numeroon 0295 440 513 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.