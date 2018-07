Kotimaa

Lohiporkkanapihvejä vedetään myynnistä – saattavat sisältää metallinpalasia

Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet myynnistä.

Hätälä Oy:n valmistaman lohiporkkanapihvin maitojauhe saattaa sisältää metallinpalasia. Ilmoitus vierasaine-epäilystä on tullut Hätälän raaka-ainetoimittajalta, jonka tuotantolinjassa on todettu ongelmaa.



Ilmoitus koskee seuraavia tuotteita ja tuote-eriä: lohi-porkkanapihvi n. 1,5 kg, GTIN 2387998100003, viimeinen käyttöpäivä 31.7.2018 ja 9.8.2018. Lohi-porkkanapihvi 240g, GTIN 6408790003128, viimeinen käyttöpäivä 28.7.2018 ja 6.8.2018.



Hätälän mukaan tuote on ollut myynnissä K- ja S-ryhmän sekä Halpa Hallin myymälöissä. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet myynnistä.



Ostajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai Hätälälle hyvitystä varten.