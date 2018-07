Tamperelainen Juhana rakensi kavereiden kanssa kesän hurjimman ”vesilelun”: ”Halusimme tehdä vähän paremman sellaisen”

Kotimaa

Tamperelainen parikymppinen kaveriporukka keksi helteiden helpottamiseksi varsin omaperäisen idean. Juhana Häme https://www.is.fi/haku/?query=juhana+hame rakensi kahden kaverinsa kanssa kesän alussa sähkömoottorilla kulkevan ”trampoliinilautan”, jonka voi ankkuroida järveen, ja josta voi hypätä veteen vilvoittelemaan komeassa kaaressa. Hämeen mukaan lautalle on helteisenä kesänä ollut kovasti käyttöä.– Halusimme rakentaa vesitrampoliinin, mutta kokemuksen mukaan ne eivät koskaan toimi. Halusimme tehdä vähän paremman sellaisen.Kaveriporukka sai muilta kavereiltaan kommentteja siitä, etteivät he ikinä tulisi onnistumaan rakentamaan trampoliinilauttaa. Epäilijöiden yllätykseksi näppärä porukka ei kuitenkaan paljon peukaloitaan pyöritellyt, vaan rakensi laitteen hyvin nopeasti.– Ensin rakensimme metrin korkuisen. Sitten totesimme, että tarvitsemme korkeamman ja hurjemman. Muutaman tunnin päästä kolmimetrinen trampoliinilautta olikin valmis ja pääsi käyttöön.– Pomppii kuin unelma, Häme iloitsee.Lautta sijaitsee Hämeen kavereiden pihalla, Kaukojärven rannassa.– Pääasiassa tulee hypittyä kaveriporukan kanssa torstaisin saunaillan yhteydessä.

Miten lautta oikein toimii?

– Lautan alla on tynnyrit ja päällä siis puurunko. Puurungon päällä on trampoliini kolmen metrin korkeudessa, Häme selostaa.Lauttaan on myös rakennettu veden alle iso levy, joka estää pystysuuntaisen liikkeen ja ottaa vastaan iskut. Lautta ei jousta ja trampoliinilla pystyy hyppimään. Sähkömoottorin avulla lautan voi liikuttaa keskemmälle järveä.– Ankkuroituna se on vakaa. Lautan alla olevissa tynnyreissä on myös paljon vettä, ja sitä on raskas liikuttaa.Trampoliinilautan kanssa ei olekaan sattunut vahinkoja. Silti tuntemattomat eivät ole uskaltaneet toistaiseksi tulla kokeilemaan jopa neljään metriin yltäviä pomppuja.Lautta on kuitenkin herättänyt mielenkiintoa.– Tuntemattomilta on tullut positiivisia kommentteja. He ovat kommentoineet, että mielenkiintoinen laite ja hauska idea.Se, jatkuuko trampoliinilautan käyttö ensi kesänä, on vielä kysymysmerkki.– Jos sitä ei käytetä, se puretaan polttopuiksi.