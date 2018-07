Kotimaa

Vanhukset kärsivät kuumuudesta Laihian terveysaseman vuodeosastolla – osaston­hoitaja: ”Ilmastoinnin kapasitee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laihian

Helteet ovat jatkuneet, eikä ilmastoinnin kapasiteetti riitä enää