Kotimaa

Helteinen sää jatkuu – viilentäviä kuurosateita luvassa monin paikoin

Suuressa osassa maata tulee myös kuurosateita, poutaisinta on maan länsiosassa. Etenkin kaakossa ja Lapissa myös ukkoset ovat mahdollisia. Lounaanpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on paikoin myös puuskaista.Päivälämpötila on 26 – 29 astetta, Pohjois-Lapissa 20 - 24 astetta.Keskiviikkona sää on edelleen laajalti aurinkoinen ja pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee paikallisia kuurosateita ja sadealue liikkuu Pohjois-Lapin yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on 26 - 29 astetta, Lapin sateisilla alueilla on viileämpää.Torstaina sadealue ukkosineen liikkuu Pohjois-Suomen yli koilliseen. Pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata, ja myös maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin ukkoskuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja kääntyy pohjoisesta alkaen pohjoiseen.Päivälämpötila on 26 – 30 astetta, Lapissa poutaisilla alueilla 22 - 26 astetta. Sateisilla alueilla on viileämpää.