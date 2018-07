Kotimaa

Hurjat luvut julki: osassa Suomea kuumin heinäkuu yli sataan vuoteen!

Sodankylän mittausasemalla on tehty havaintoja 107 vuotta. Tämä heinäkuu on ykkösenä hellepäivien lukumäärässä.





Päiviä yhä jäljellä – hätyytelläänkö ennätyksiä?

Ennätyksiä uusiksi jo toukokuussa