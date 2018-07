Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Nuoriso – pilalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasariteineille luontevin vapaa-ajanviettotapa oli sekoittaa kossua banaanilikööriin ja pyyhkiä sillä muisti tyhjäksi.

”Kun ne ei edes ryyppää! Tai aja varastetuilla mopoilla! Mitä ne sitten muistelee, kissavideoita vai?”Niin. Vaikkapa.Kasariteineille luontevin vapaa-ajanviettotapa oli sekoittaa kossua banaanilikööriin ja pyyhkiä sillä muisti nimenomaan tyhjäksi.Nyt ryyppääminen ei enää kiinnosta, ei rikostelu, ei oikein röökaaminenkaan. Nuoret ovat kiinnostuneita tasa-arvosta ja turvallisuudesta. Vapaa-aikaa halutaan viettää perheen kanssa ja harrastuksissa.Nuoriso myös suvaitsee erilaisia rooleja nörteistä cosplay-tyyppeihin. Kovis on kuollut, vaikka parlamenttiinkin tunkeutuneen keski-ikäisen vihaideologian mukaan omaa riittämättömyyttään ärjyvä morlokki on edelleen ainoa oikea ihmisen malli.Tällainen kunnollisuus – evoluutio Seitsemän veljeksen ölisijöistä veistä ja haarukkaa käyttäviksi yksilöiksi, joiden ei tarvitse jatkuvasti itkeä menetetyn Karjalan perään – tietenkin triggeröi ammattihuolestujat.Netin ja pelaamisen demonisointi on huolilänkytyksen peruskauraa. Siellä sitä vain istutaan perjantai-iltaisin omassa huoneessa, vaikka voisi olla juomassa kaljaa torilla! Ja kyllä pitää oikeita ystäviä olla eikä niitä snäppejä ja päppejä! Ja mustikoita, mikseivät poimi niitä!Tai näin: kun yhä pienempi osa nuorista tekee rikoksia, tekijät saavat voimakkaamman leiman. Eli rikostelusta pitäisi tehdä arkipäiväinen normi, ettei kenellekään tulisi paha mieli jos virkavalta puuttuu asiaan? Pliis.Toki kunnollistumista on epäilty myös kapitalistien salajuoneksi, jossa nuorten on pakko tehdä somessa imagonrakennusta saadakseen myöhemmin työpaikan. Mutta ei hätää: yksikään yli 22-vuotias ei osaa käyttää Snapchatia eikä tulkita sen semanttista kieltä. Instastoryt häviävät avaruuteen. Facebookia ei kukaan arvonsa tunteva nuori edes käytä.Toisekseen ihminen on aina säädellyt käyttäytymistään eri konteksteissa. Identiteetti ei ole yksi ja pysyvä olio, vaan alati vaihteleva kameleontti. Isoäidin päivällisillä ei käyttäydytä samalla tavalla kuin kavereiden kanssa siiderinousussa.Nuoria koskevissa keskusteluissa ei kuulla nuoria, koska se häiritsisi liiaksi keski-ikäisten huoliresitaatiota. Mutta annetaan silti DJ Ibusalin tiivistää keskustelun henki:Joo / Nykyään tuntuu että aika moni asia on pilalla / Tässä on muutama niistä /Okei / Let's go! / Viinan saatavuus – pilalla / röökiaskit – pilalla / huumeet on kuulema pilalla/ Pelkkää paskaa tilalla.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.