Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Voiko loma olla ongelma?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taskupuhelimen näpelöinti ei ennen vanhaan lyhentänyt ihmisten lepoa.

Ajoiko loma asiansa vai menikö se mönkään? Jos loma meni pilalle, voi yrittää lohduttautua ajatuksella, että onneksi se on nyt ohi. Ensi kesänä sitten uudestaan.Loman epäonnistumisen riski on sitä suurempi mitä kohtuuttomampia odotuksia lomaan kohdistetaan. Mahdollisuus olla irti työstä ei riitä kaikille, vaan loma pakataan täyteen suoritusluonteista, moneen suuntaan tempovaa asiaa. Seurauksena voi olla lomaväsymys, halu päästä lomalle lomalta.Jos työssä jaksaminen on ongelma, niin kuin se osalle meistä on, lomasta ei pidä tehdä jaksamisongelmaa.Nykyinen, runsaan vapaa-ajan kyllästämä kulutuskulttuuri suosii elämyshakuista elämäntapaa, jossa tavalliset asiat eivät riitä mihinkään. Ihmisten kyky tulla hyvälle tuulelle pienistä arkisista asioista tuntuu huonontuneen.Jos lomailija haluaa hakea toinen toistaan sykähdyttävämpiä elämyksiä ja tehdä jokaisesta lomastaan entistä täydellisemmän, luultavin seuraus tästä pelistä on elämänpettymys. Pakkotahtisen elämysten hakijan elämä voi olla kuin kohokas: lähes tyhjä sisältä.Mediassa suuren julkisuuden saanut elämäntapapapisto on varoittanut meitä loman epäonnistumiseen johtavista liiallisista odotuksista. Jossain määrin huvittavaa on, että uusavuttomuutta poteva ihminen tuntuu kaipaavan opastusta tällaisessakin asiassa.Onko ihmisten kyky tulkita itse oma parhaansa heikentynyt? Ihmiset ovat koulutetumpia kuin takavuosikymmeninä, mutta osaavatko he järjestää asioitaan yhtään entistä viisaammin?Ellei Helsingissä viime viikon maanantaina järjestetty mahtimaiden presidenttien tapaaminen olisi hallinnut viime viikolla julkisuutta, elämäntapaneuvoja olisi lehdistössä nähty enemmän kuin niitä sinne tässä tilanteessa mahtui.Vielä kuitenkin ehtii, ja monen neuvottavan lomakin jatkuu. Sijansa saavat julkisuudessa asiantuntijoiden neuvot kesälomalla nyrjähtäneen vuorokausirytmin palauttamisesta työelämäkelpoiseksi.Ennen vanhaan ihmiset osasivat tempun ihan itse – jos edes viitsivät nykyistä lyhyemmillä kesälomilla valvoa öitään. Taskupuhelimen näpelöintikään ei vanhassa maailmassa lyhentänyt ihmisten lepoa.Alkoholin Suureen Veljeskuntaan kuuluvia neuvotaan kiertämään korkki ajoissa kiinni, jotta työhön ei tarvitsisi palata lomalta mandoliinikrapulassa – ja joutua hyvässä lykyssä saman tien katkolle.Loman näkeminen mahdollisuuden sijasta neuvonta-apua huutavaksi ongelmaksi sataa niiden laariin, joiden mielestä lomaa on Suomessa turhan paljon. Siksi vähempikin näin elät oikein -neuvonta riittäisi.Kesälomat ovat Suomessa kansainvälisesti pisimmästä päästä. Lomien pituutta voidaan kansantaloudellisin perustein moittia, mutta samalla pitää muistaa, että yksien vapaa-aika työllistää toisia, sillä vapaa-ajan palveluita ei oikein voi automatisoida.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.