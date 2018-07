Kotimaa

Kommentti: Salasiko joku lähimmäisensä hirmuteon?

On vaikeaa kuvitella, että vain murhaaja tietäisi teostaan.

He eivät saaneet koskaan vastausta siihen kysymykseen, kuka heidän tyttärensä surmasi.