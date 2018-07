Poikkeuksellisen paha ampiaiskausi alkamassa – äkilliseen yliherkkyyteen käytettävät aikuisten Epipen-kynät loppuivat Suomen apteekeista

Kotimaa

Poikkeuksellisen paha ampiaiskausi alkamassa – äkilliseen yliherkkyyteen käytettävät aikuisten Epipen-kynät loppu

Väliaikainen lääke tilalle

Voimakasta kutinaa, turvotusta ja vatsaoireita. Ampiaisen pisto voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa myös hengenvaaran.Ilta-Sanomat uutisoi aikaisemmin, kuinka lämmin loppukevät ja kuuma heinäkuu ovat tehneet kesästä myös poikkeuksellisen vilkkaan ampiaiskesän. Elokuussa ampiaisia esiintyy vieläkin enemmän ja ne saattavat käydä aggressiivisiksi.Lue lisää: Suuret ampiaisparvet tulevat – voivat käyttäytyä pian hyvin aggressiivisesti https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005764287.html Ampiaisen piston aiheuttamaan äkillisen yliherkkyyden eli anafylaktisen reaktion ensihoitoon käytetään adrenaliinikyniä, joita lääkäri voi määrätä voimakkaita allergiaoireita saaneelle henkilölle hätätilanteiden varalle.Moni ampiaisen pistolle allerginen haluaakin hoitaa adrenaliinikynät kuntoon lääkevarastoonsa. Ilta-Sanomien lukija kertoo hänen lähipiirinsä kuuluvan henkilö, jolle ampiaisen pisto voi aiheuttaa kuoleman.Lukijan huoli olikin suuri, kun hän sai apteekissa asioidessaan kuulla Epipen-adrenaliinikynien olevan loppu juuri pahimman ampiaiskauden alla.– Apteekkien kertoman mukaan valmiste on loppunut koko Suomen apteekeista. Se on todella huolestuttavaa. Tiedän, miten vakavasta asiasta on kysymys, lukija huokaa.Kontulan apteekin apteekkari Kirsi Pietilä https://www.is.fi/haku/?query=kirsi+pietila kertoo aikuisille tarkoitettujen Epipen ja Jext -kynien olevan loppu Suomesta toimitukseen liittyvistä syistä. Apteekkariliitto kehotti Ilta-Sanomia olemaan yhteydessä Pietilään asiaa koskevissa kysymyksissä.– On mahdollista, että jossain pienissä apteekeissa, joista kukaan ei ole vielä lääkettä hakenut, on jäljellä pieniä määriä. Ilmeisesti ne ovat muuten loppu.Pietilän mukaan asiakkaat eivät kuitenkaan jää pulaan, sillä myynnissä on väliaikaisesti vastaava lääke nimeltä Emerade.– Viime viikolla toimitin yhdelle asiakkaalle väliaikaista valmistetta.Huono puoli on kuitenkin se, että lääkkeen käyttöön tarvitsee oman reseptin lääkäriltä.– Lääkärit ovat nyt lomalla, ja reseptin saamisessa saattaa kestää pari päivää, Pietilä pohtii.Pietilä muistuttaa valmisteen olevan myös lyhytkestoinen, ja sitä täytyykin hankkia useasti.– Niille, jotka ovat allergisia, on tärkeää, että adrenaliinikyniä on koko ajan varalla.

Vaivaa ja harmistusta

Ongelmat jatkuneet jo kuukausia