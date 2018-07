Hätääntynyt ihminen juoksi biitsikentälle kesken pelin – sitten Jukka ja Viki syöksyivät pelastamaan hukkuvaa Helsingissä: ”Hän ei hengittänyt”

Kotimaa

Hätääntynyt ihminen juoksi biitsikentälle kesken pelin – sitten Jukka ja Viki syöksyivät pelastamaan hukkuvaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikko aloitti elvytyksen

Ensiapukurssi ja maalaisjärkeä