Kotimaa

Hirvi poukkoilee Kuopiossa – havaittu hautausmaalla, moottoritiellä, pesäpallostadionin parkkipaikalla... 22.7. 12:36

Kuopiossa liikkuu hirvi, jonka on havaittu poukkoilleen muun muassa hautausmaalla ja moottoritiellä.

Poliisin mukaan hirvi on todennäköisesti loukkaantunut.



Eläimestä on tullut hätäkeskukseen useita ilmoituksia aamulla ja aamupäivällä. Viimeisin havainto hirvestä on kello 10:n jälkeen pesäpallostadionin parkkipaikalta, josta hirvi poistui Puijon suuntaan.



– Suurriistavirka-apuhenkilöstöä on avustamassa poliisia Puijon alueella. Virka-apuhenkilöillä voi olla ase mukanaan. Heillä on yllään tunnisteliivit, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.