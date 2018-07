Kotimaa

Matkailuauto ja henkilöauto kolaroivat Mäntsälässä – Yksi kuollut ja viisi loukkaantunut

Loukkaantuneista kolme on lasta ja kaksi aikuista, turmassa kuollut oli aikuinen.

Mäntsälässä yksi ihminen on kuollut ja viisi loukkaantunut nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.Matkailuauto ja henkilöauto törmäsivät Kotkakorventien ja Vanhan Lahdentien eli tie 140:n risteyksessä noin kello 21.35. Liikenneviraston mukaan tie oli jonkin aikaa suljettu liikenteeltä.Viiden loukkaantuneen joukossa on kolme lasta ja kaksi aikuista, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan. Kaikki loukkaantuneet on viety sairaalahoitoon. Heidän saamiensa vammojen vakavuudesta ei toistaiseksi ole tietoa.Kuollut oli aikuinen, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.Turman syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Poliisi pyrkii tiedottamaan asiasta lisää sunnuntain aikana.