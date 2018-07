Yksi ihminen kuoli Kilpisjärven helikopteriturmassa – kopteri ei lähettänyt hätäkutsua, sijainti tiettömän taipaleen päässä

Kotimaa

Yksi ihminen kuoli Kilpisjärven helikopteriturmassa – kopteri ei lähettänyt hätäkutsua, sijainti tiettömän tai

Onnettomuuden syy on epäselvää.

Yksi kuoli lento-onnettomuudessa Kilpisjärvellä, Norjan viranomaiset vahvistavat. Myös Suomen poliisi kertoo, että yksi menehtyi Kilpisjärven gyrokopterin onnettomuudessa.Norjalainen kopteri syöksyi maahan Suomen puolella. Suomen lentopelastuskeskus sai noin kello 19 jälkeen tiedon Norjan viranomaisilta, että norjalainen gyrokopteri on pudonnut Kilpisjärven Dierpmesjärven koillispuolelle.Kopterissa oli kaksi Norjan kansalaista. Toinen menehtyi ja toinen loukkaantui. Loukkaantunut on toimitettu Norjaan sairaalahoitoon.Onnettomuuden syy on epäselvä. Minkäänlaista hätäkutsua ei Norjan viranomaisten mukaan saatu kopterista.Tapahtumapaikalle lähti kaksi pelastushelikopteri Norjasta.Norjalaiskopterit saivat näköyhteyden onnettomuuskoneeseen, jolloin tehtävä siirtyi Lapin pelastuslaitoksen johdettavaksi.Poliisi aloittaa paikalla onnettomuustutkinnan, kun partio pääsee tapahtumapaikalle. Tutkintaa vaikeuttaa onnettomuuspaikan sijainti tiettömän taipaleen päässä. Poliisi toimii alueella yhdessä rajavartioston partion ja helikopterin kanssa.