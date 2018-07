Kotimaa

70-vuotiasta miestä etsitään Tampereella, havainnot 112 – liikkuu pyörätuolilla vaaleansinisissä sairaalavaatteissa 21.7. 20:33

Mies poistui Tampereen Rauhaniemen sairaalasta kello 16 aikoihin.

Poliisi kaipaa havaintoja 70-vuotiaasta miehestä, joka on poistunut kello 16 jälkeen Tampereen Rauhaniemen sairaalasta.



Mies liikkuu pyörätuolilla, ja on pukeutunut vaaleansinisiin sairaalavaatteisiin.



Pyörätuolissa on kiinni tippateline.



Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan 112.