Kotimaa

Asunnossa oli verta vuotava mies – epäilty tapon yritys Kuopiossa

Kuopiossa tapahtui perjantaina iltapäivällä epäilty tapon yritys ja poliisi on ottanut kiinni yhden miehen epäiltynä teosta, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Sekä epäilty tekijä että asianomistaja ovat paikkakuntalaisia miehiä, poliisi kertoo.Epäilty uhri on hoidettavana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Asianomistajalla on useita, todennäköisesti teräaseella aiheutettuja, vammoja ylävartalossa. Vammat ovat vakavia, mutta poliisi kertoo, ettei loukkaantunut ole tämän hetkisen tiedon mukaan hengenvaarassa.Hätäkeskus sai asiasta ilmoituksen, jonka mukaan asunnossa oli mies, joka vuosi verta. Epäilty rikos tapahtui poliisin tietojen mukaan asianomistajan asunnossa, joka sijaitsee Kuopion keskustassa.Poliisi on päässyt puhuttamaan asianomistajaa. Esitutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla ja kuulusteluilla.