Kotimaa

Parisuhdevainoajat toteuttavat uhkauksiaan useammin kuin muut, sanoo asiantuntija – ”Väkivallan riski on suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustalla narsismia ja yksinäisyyttä

Lähestymiskielto ei aina anna turvaa