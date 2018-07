Kotimaa

Heila-koira vaikuttaa täysin tavalliselta labradorinnoutajalta – sillä on kuitenkin harvinainen erikoistaito

Päällepäin Heila vaikuttaa täysin tavalliselta pirteältä ja seuralliselta labradorinnoutajalta, mutta todellisuudessa sillä on muihin lajitovereihinsa verrattuna harvinainen erikoistaito.Heila pystyy haistamaan jo pitkän matkan päähän pienenkin määrän vaikkapa rekan rakenteisiin piilotettuja räjähteitä tai aseita.Koira löytää etsimänsä hajujen perusteella, jotka sille on opetettu yksi kerrallaan.Heila tunnistaa muun muassa useiden kotitekoisten räjähteiden lähtöaineiden, erilaisten ruutien ja muiden yleisimpien räjähdysaineiden hajuja, niin siivili- kuin sotilaspuolelta.Hajun osuessa kohdalle Heila viestii siitä suoraan omistajalle.– Etsintä pysähtyy ja Heila käy istumaan ja yleensä ottaa katsekontaktin minuun, jolla se kertoo, että tulehan ukko tänne, että täällä se on, koirankouluttaja, tullivirkailijakertoo.Suntion mukaan Heilan työpäivät kuluvat pääsääntöisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa se etsii Suomeen saapuvan rahdin joukosta kiellettyä tavaraa.Heila onkin tähän mennessä tehnyt kymmenkunta suurempaa löytöä, ja estänyt esimerkiksi verkon kautta tilattujen kiellettyjen ilotulitteiden päätymisen maahan.Yhteensä Tullilla työskentelee yhteensä 47 koiraa, joista Heila on ainoa räjähteisiin ja aseisiin erikoistunut. Hänen lisäkseen tullin koirat on koulutettu tunnistamaan muun muassa huume-, nuuska- ja savukekuljetuksia.Etsintä on kuitenkin koiralle rankkaa puuhaa.– Etenkin tällaisessa helteessä viisitoista minuuttia on aivan maksimi etsintäaika, Suntio kertoo.Kuumalla ilmalla koira hengästyy ja läähättää suu auki ja kieli ulkona. Tällöin hajumolekyylit eivät pääse kulkeutumaan nenään asti.Eläkkeelle runsaat kaksi vuotta vanhalla Heilalla on vielä kuutisen vuotta, mutta ensi viikolla sekin pääsee ansaitulle kesälomalle.– Uiminen on tälle koiralle aivan kaikki kaikessa. Kun veteen päästään, niin sieltä se ei tahdo lähteä millään, Suntio kertoo.