Kotimaa

Venäjän maastopalot levisivät Suomeen – rajanylityspaikka suljettu Lapissa

Venäjällä matkaaminen ei toistaiseksi onnistu Lapin Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta. Raja-Joosepin rajanylityspaikka piti sulkea Venäjän puolella riehuvien maastopalojen vuoksi.Palo on levinnyt maantielle, kertoo Lapin rajavartiosto.Venäjän puolella olleet maastopalot ovat ylittäneet Suomen rajan Raja-Joosepin raja-aseman lähistöllä. Maastopaloja on molemmin puolin asemaa. Maastopaloista leviää sankkaa savua.Venäjän puolella rintaman leveys on useita kilometrejä.Lapin pelastuslaitos ja Rajavartiosto ovat aloittaneet palovyöhykkeen sammuttamisen. Rajavartiolaitos on asettanut tehtävään partioita ja joukkueen verran varusmiehiä.Sallan Kotolassa ollaan varauduttu sammutustehtäviin. Käynnissä on tiedusteluvaihe Venäjän viranomaisten kanssa. Pelastuslaitos on perustanut johtokeskuksen Rovaniemelle.