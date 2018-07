Olli-boa karkasi jälleen Vantaalla, löytyi köllöttelemässä nurmikolla – ”En tiedä, mikä into sillä on tullut retkeilyyn”

Kotimaa

Olli-boa karkasi jälleen Vantaalla, löytyi köllöttelemässä nurmikolla – ”En tiedä, mikä into sillä on tullut r

Omistajan mukaan kuningasboa Olli on rakas lemmikki, joka on asunut omistajansa kanssa neljä vuotta.

Kuningasboa

Omistaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuussa

Olli karkasi jälleen Vantaan Länsimäestä torstain ja perjantain välisenä yönä.Käärme ei kuitenkaan päässyt pitkälle kotioveltaan. Puolitoistametrinen lemmikki löytyi perjantaiaamuna keskeltä kerrostalon pihaa poliisin, ambulanssin ja palokunnan ympäröimänä.– Päästin Ollin illalla terraariosta sen lempipaikkaan liukuoven päälle, josta se menee yleensä itse takaisin terraarioon. Aamulla sitä ei näkynyt oven päällä. Lähdin koiran kanssa lenkille ja siinähän se Olli keskellä pihaa makasi.ihmettelee, miten Olli onnistui karkaamaan. Hän kertoo jättäneensä makuuhuoneen sängyn yläpuolella olevan tuuletusikkunan raolleen kuuman ilman vuoksi.Käärme oli onnistunut luikertelemaan siitä kenenkään huomaamatta.Omistaja epäilee, että lämmin ilma ja sade ovat vaikuttaneet käärmeen aktiivisuuteen.– En tiedä, mikä into sillä on tullut retkeilyyn. Nyt se on ollut hyvin aktiivinen ja pyörinyt pienessä terraariossa.Pian Olli saa uuden isomman terraarion, jossa omistaja uskoo sen viihtyvän paremmin. Kaupat on jo tehty.– Siihen mennessä en aio päästää sitä hetkeksikään vapaaksi.Olli oli karkuteillä kymmenen päivää.Lopulta se löytyi rappukäytävän kattorakenteista, suoraan omistajansa kodin ulko-oven yläpuolelta.Naapuri oli huomannut sen rappukäytävässä asunnon ohi kävellessään.