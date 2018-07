Kotimaa

Ampiaiset hyökkäsivät päiväkotilasten kimppuun Lappeenrannassa – kaksi ambulanssia paikalle

Ampiaisparvi on hyökännyt ulkoilemassa olleen päiväkotiryhmän kimppuun Lappeenrannassa.

