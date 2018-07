Kotimaa

Pyhärannassa asuva Hannu kertoo dramaattisesta puhelusta: ”Tiesin heti, että savu tulee aika läheltä”

Pyhärannan metsäpalo on levinnyt jopa sadan hehtaarin alueelle.

Noin 50 ihmistä on evakuoitu.

Paloa sammuttiin torstai-iltana edelleen ja sammutustyö jatkuu läpi yön.

