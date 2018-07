Kuvasarja: Pyhärannassa riehuvan metsäpalon sammutustyöt käynnissä – kytevässä metsässä aavemainen tunnelma

Kotimaa

Pyhärannassa Varsinais-Suomessa riehunut maastopalo ei ole vieläkään hallinnassa. Tuoreimpien tietojen mukaan evakuoituna on kaikkiaan 50 ihmistä. Palo on uhannut taloja ja omaisuutta on tuhoutunut.Palo on levinnyt mittaustavasta ja arviosta riippuen 50–100 hehtaarin alueelle.Sammutustöiden kerrotaan sujuvan hyvin, kun aamupäivästä kiusannut tuuli on laantunut. Sammutustöiden arvioidaan kestävän vielä pitkään.