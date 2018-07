Kotimaa

Laihian epäilty naistappo – 46-vuotias nainen päästettiin vapaaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjanmaan käräjäoikeus laski vapaaksi torstaina 46-vuotiaan naisen, joka oli vangittu viikko sitten 60-vuotiaan naisen taposta syytä epäillä perustein. Naisen mukaan hänellä ei ole motiivia tekoon.60-vuotiaan naisen aviomies laskettiin vapaaksi tutkintavankeudesta tämän viikon tiistaina.Poliisi epäilee 60-vuotiaan naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi 6.-7. heinäkuuta omakotitalossa Laihialla. Poliisi otti kiinni 7. heinäkuuta 63-vuotiaan miehen ja naisen 57-vuotiaan aviomiehen. Heidät vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 10. heinäkuuta.Aviomies kanteli vangitsemisestaan Vaasan hovioikeuteen, joka katsoi, että miestä oli ainoastaan syytä epäillä teosta. Sillä perusteella vangittuna voidaan pitää ainoastaan viikon verran. Poliisi ei pystynyt esittämään tarvittavaa lisänäyttöä ja Pohjanmaan käräjäoikeus laski miehen vapaalle jalalle.Aviomies on kertonut, että hän on syytön. Miehen mukaan asiassa ei voida olla varmoja, että on ylipäänsä tapahtunut henkirikos. Poliisi on kertonut, ettei naisessa ollut ulkoisia vammoja.Teknisen tutkinnan ja ruumiinavauksen tulokset eivät ole vielä tulleet.Teosta epäiltynä on vangittuna enää yksi henkilö, 63-vuotias mies. Hän on kiistänyt syyllistyneensä tappoon tai ylipäänsä aiheuttaneensa naisen kuolemaa. Myös hän on korostanut käräjäoikeuden vangitsemisratkaisusta ilmenevin tavoin, ettei luonnollista kuolemaa ole pystytty pois sulkemaan.Lähde: Pohjanmaan käräjäoikeuden ja Vaasan hovioikeuden ratkaisut.