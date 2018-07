Pariskunta tapasi Suomi24-sivustolla – ”todella ihanasta ja miellyttävästä” miehestä tuli naiselle karmiva painajainen

Kotimaa

Pariskunta tapasi Suomi24-sivustolla – ”todella ihanasta ja miellyttävästä” miehestä tuli naiselle karmiva pai

Suomi24 treffisivuston kautta alkanut tapailu johti painajaismaiseen seurustelusuhteeseen, pahoinpitelyihin ja vainoamiseen.Aluksi ”todella ihanasta ja miellyttävästä” miehestä tuli naisen mukaan seurustelun kuluessa äärimmäisen mustasukkainen. Mies eristi naisen ystävistään, löi, potki ja kuristi raivon vallassa ja piinasi sadoilla puheluilla, kymmenillä teksti-, puhe- ja multimediaviesteillä ja yli kahdella tuhannella WhatsApp -viestillä. Mies huuteli postiluukusta ja ilmaantui naisen kulkureiteille.Helsingin hovioikeus tuomitsi miehen tuoreella ratkaisullaan 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen viidestä pahoinpitelystä, lähestymiskiellon rikkomisesta ja vainoamisesta. Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin päätynyt samaan ratkaisuun.Rikokset tapahtuivat vuosina 2015-2016.Naisen mukaan hän tapasi miehen treffisivuston kautta joulukuussa 2014. Jo tammi-helmikuussa 2015 mies alkoi naisen mukaan saada mustasukkaisuuskohtauksia. Mies eristi hänet ystävistään ja nainen joutui lopettamaan kuntosalilla käymisen. Naisen mukaan hän ei saanut enää käydä missään eikä tehdä mitään.Mies sanoi, että jos nainen jättäisi hänet, naiselle olisi monttu kaivettuna Vihdintien varressa. Naisen mukaan mies sanoi myös, että jos hän jättäisi miehen, mies tappaisi naisen ja tämän lapset.Mies pahoinpiteli naista läpsimällä, tuuppimalla ja potkaisemalla vatsaan huhtikuussa 2015 niin, että naisella ”meni ilmat pihalle”. Mies rikkoi naisen mukaan myös hänen matkapuhelimensa lihanuijalla.Toukokuussa 2015 mies kiskoi hiuksista niin, että naisen päästä irtosi hiustukkoja. Mies painoi kasvoja sohvan istuinosaan niin, että naisen oli vaikea saada henkeä. Naisen mukaan mies oli ilmeisesti penkonut hänen tavaroitaan sillä välin, kun hän oli töissä ja löytänyt sieltä naisen hotmail-osoitteen ja saanut mustasukkaisuuskohtauksen.Samassa kuussa mies löi häntä kaukosäätimellä reiteen ja tenttasi naisen entisistä miesystävistä. Seuraavana päivänä mies läpsi kasvoille ja kuristi kaksin käsin kurkusta niin, että naisen henki salpautui. Mies riepotteli hiuksista, potkaisi vatsaan, alaselkään, löi silmäkulmaan sekä repi naisen päällä olleen topin. Mies raivostui naisen mukaan lopullisesti, kun nainen ilmoitti, ettei enää kestä, kun mies lyö eikä halua olla enää miehen kanssa. Mies ilmoitti, että ”tämä oli -- sun viimeinen tekosi” ja alkoi kuristaa.Nainen luuli kuolevansa. Hänen henkensä salpautui ja hänellä sumeni silmissä. Mies pyysi naisen lapsia katsomaan, kun nainen oli yläosaton miehen revittyä häneltä topin päältä. Vielä ennen poistumistaan naisen asunnosta mies sanoi naisen mukaan, että ”sä kuolet viimeistään huomenna”.Poliisi määräsi miehen väliaikaiseen lähestymiskieltoon, minkä mies rikkoi pommittamalla naista puheluilla, lähettelemällä viestejä ja huutelemalla postiluukusta useiden minuuttien ajan.Mies aneli pitkään anteeksiantoa ja lupasi, ettei enää ikinä tekisi naiselle mitään. Nainen heltyi ja meni tapaamaan miestä lähestymiskielto-oikeudenkäynnin jälkeen. Nainen alkoi tapailla miestä uudelleen. Naisen mukaan se tapahtui miehen painostuksesta. Nainen koki, että hänen kohtalonsa oli olla miehen kanssa.Heinäkuussa 2016 mies löi naista nyrkillä päähän. He olivat olleet yhdessä risteilyllä ja sen jälkeen terassilla, missä mies oli saanut mustasukkaisen raivokohtauksen, kun nainen oli keskustellut kahden miehen kanssa. Paikalle oli soitettu poliisi, kun mies alkoi käyttäytyä uhkaavasti toista miestä kohtaan.Nainen halusi lähteä kotiin terassilta, mutta mies sanoi, että naisen pitää tulla hänen luokseen. Rappukäytävässä nainen vielä pyysi, että mies antaisi hänen mennä omaan kotiinsa. Seuraavaksi nainen tunsi kovan iskun päässään ja alkoi huutaa apua. Paikalle tuli naapuri pesäpallomailan kanssa. Nainen viestitti naapurille äänettömästi huulillaan: ”apua”. Naapuri jäi paikalle vahtimaan, ettei mitään enää tapahdu, kunnes poliisit tulivat muutamassa minuutissa.Miehen vainoaminen alkoi melkein heti pahoinpitelyn jälkeen. Parin kuukauden ajan mies vainosi naista soittamalla ja lähettelemällä viestejä ja seurasi naista työmatkan varrella. Mies kertoi viesteissään, kuinka paljon hän rakastaa naista ja kuinka nainen on hänen koko elämänsä. Mies vaati myös naista perumaan kaikki syytteet.– (miehen nimi) ei seurannut minua rappuun, mutta lopuksi hän näytti sormillaan, kuinka hän ampuisi minut. Olin tilanteen jälkeen aivan shokissa ja erityisesti sen vuoksi, koska (miehen nimi) oli kourinut minua sukupuolielimistä, järkyttynyt nainen kertoi esitutkinnassa.Oikeudessa oli todisteena mm. äänitallenne, jossa mies sanoo naiselle: ”sie kuolet, tajuuts sä?”Naisen mukaan mies uhkasi häntä suullisesti tappamisella ja väkivallalla useita kymmeniä kertoja.Käräjäoikeuden mukaan mies pahoinpiteli itseään selvästi heikompaa ja tosiasiassa puolustuskyvytöntä naista. Alaikäiset lapset joutuivat todistamaan vakavinta, kuristamista sisältänyttä pitkäkestoista ja vakavaa pahoinpitelyä, johon liittyi uhrin ihmisarvoa loukkaavia piirteitä.Mies vainosi käräjäoikeuden mukaan uhria pitkäkestoisella, toistuvalla ja ahdistusta ja pelkoa aiheuttavalla tavalla. Käräjäoikeuden mukaan rikokset osoittivat miehessä ilmeistä piittaamattomuutta toisen ihmisen hengestä ja terveydestä. Teoille ei esitetty oikeuden mukaan ”mitään inhimillisesti ymmärrettävää perustetta”. Lyönnit ja potkut olivat olleet voimakkaita ja kohdistuneet mm. päähän, jolloin väkivallasta olisi saattanut paljon vakavampia seurauksia. Kuristamiseen ja tukehduttamiseen liittyy myös aina hengenvaara.Mies väitti oikeudessa, että suhde oli jatkunut, koska he molemmat olivat rakastaneet toisiaan. Mies sanoi, että osa asiattomista tekstiviesteistä johtui turhautumisesta ja tyhmyydestä.Mies on aiemmin tuomittu vastaavanlaisista rikoksista sekä ehdollisiin että ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.Hovioikeudessa mies vaati osan syytteiden hylkäämistä, osan lieventämistä ja korvausten alentamista. Hovioikeus samoin kuin käräjäoikeuskin piti naisen kertomusta uskottavana. Sitä tukivat mm. lääkärinlausunnot.43-vuotias mies joutuu maksamaan naiselle kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 3 200 euron ja kärsimyksestä yhteensä 1 400 euron korvaukset.