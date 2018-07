Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Porin ääni

Usein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usein SuomiPorissa käyneet ihmettelevät, mistä PoriSuomessa puhuttiin, kun kukaan ei kuunnellut kuin omaa ääntään.

Jos

Ihanasti on kaikki mennyt, ja eilen AamuYöllä tuntui, että KokoSuomi otti taas dialogin, ilon ja YhteisTyön avulla aimo askeleen eteenpäin eikä seurauksena ollut tällä kertaa edes SukuPuoliTautia.SuomiPorissa käyneet ihmettelevät, mistä PoriSuomessa puhuttiin, kun kukaan ei kuunnellut kuin omaa ääntään.Parempi kysymys on, mistä SuomiPorissa ei puhuttu. Täällä puhuttiin maanpuolustuksesta, työelämän muutoksesta kattiloista, mediasta, vaatekaapeista, työelämän muutoksesta, häkäpöntöistä, turvallisuudesta, korkkimekoista, työelämän muutoksesta, ja kun puhutaan kaikesta, ei puhuta mistään, ja se on PorinSuomiÄäni.Siihen tulokseen tultiin tänäkin vuonna Porissa, että työelämä muuttuu, ja ainoat, jotka eivät sitä tajua ovat ne, joiden työelämä ei ole sitä, että puhuu Porissa työelämän muutoksesta.Ennen kaikkea täällä Porissa puhuttiin siitä, että onpa KokoSuomelle onni, että me puhutaan täällä SuomiPoriAreenassa toisillemme siitä, mitä muiden pitäisi tehdä. Vain puhumalla Suomi pääsee eteenpäin, ja SuomiAreenaPorin toistuvimmat sanat ovatkin dialogi, jatkot ja kondomi, ja kun jatkoilla kondomille löytyy käyttöä, tuntuu eliitin edustajasta hetken siltä, että on taas antanut oman, arvokkaan panoksensa Suomen KahtiaJakautumisen estämiseksi.Porin jälkeen joku KahtiaJakautuu, se johtuu siitä, ettei se saanut kutsua PoriSuomiAreenalle. Täällä eliitti yrittää esimerkin avulla näyttää vähemmän tärkeille suomalaisille, että vaikka ei jakaisi samoja arvoja, voi silti nauttia samasta shampanjapullosta, ja alkaa pikku hiljaa olla loukkaavaa, ettei MuuSuomi ota tästä oppia.Jotkut PoriSuomiAreenan keskusteluista voivat ehkä tuntua keveiltä, mutta Porissa ei ole unohdettu vakavaakaan sisältöä, sillä SuomiAreenalla Kojo pelaa sekä jalkapalloa että jääkiekkoa.Ilkeämieliset väittävät PoriSuomiAreenaa yksinäisten aikuisten juoppoleiriksi, jossa dialogi tarkoittaa entisiä toimittajia lobbaamassa tulevia entisiä toimittajia, mutta koska disinformaatioketjun osapuolina ovat suomalaiset, jotka näkevät muita tarkemmin oman puhtautensa, ei ole huolta, että Porissa levitettäisiin vääriä tietoja.Ja onneksi Porissa käy näyttäytymässä myös Harakan Timo, Sdp:n eettisin mies, joka suoristaa ryhdikkäästi selkänsä, ottaa Twitteriin kolme selfietä (vain YHDEN, jossa myös Jeesus on mukana) ja avaa pyyteettömästi hyvyyttään: ”Suokaa anteeksi @Miltton ja muut lobbarikonttorit, mutta teidän minglet on niin nähty. Aina sama väki samoine juttuinen #SuomiAreenassa. Tänä vuonna ainoa tilaisuuteni oli työttömien ja kuntoutujien ja vertaistukijoiden koskettava Erilainen mingle upeassa kirkossa. Opin jotain.”Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.