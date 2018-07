Kotimaa

30 asteen helteet jatkuvat – perjantaiksi luvassa ukkoskuuroja

Idässä ja pohjoisessa jatkuu aurinkoisin poutasää. Kilpisjärvelle leviää illaksi sateita.Maan etelä- ja keskiosassa voimistuu idänpuoleinen tuuli, Lapissa tuuli nousee etelästä.Sää on helteisen lämmin, lämpöasteita on iltapäivällä 25 – 30 astetta.Perjantaina maan etelä- ja paikoin keskiosaan leviää idästä kuurosateita ukkosineen. Iltapuolella sataa lähinnä lännessä.Aurinkoisinta poutasäätä on Itä-Suomen pohjoisosasta Lappiin. Idänpuoleinen, Lapissa etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Edelleen on hellettä, mutta lännen sateissa iltapäivälämpötila on 21 - 25 astetta.Lauantaina ukkoskuurot yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa. Iltaa kohden paikallisia sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle. Länsi-Lapissa ukkostaa paikoin. Poutaisinta ja aurinkoisinta on Itä-Lapissa.Ilmamassa on edelleen helteinen, mutta sateet alentavat päivälämpötiloja paikoin lähelle 20 astetta.