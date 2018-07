Kotimaa

Muista neljän kirjaimen sääntö hukkuvaa pelastettaessa – ”Pelastajan ei pidä vaarantaa omaa henkeään”

Suomessa hukkuu vuosittain 150–200 ihmistä, mikä on asukaslukuun suhteutettuna selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.IS kysyi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:stä http://www.suh.fi/koulutus/hengenpelastuksen_koulutus , miten osa hukkumisista voitaisiin välttää.– Hukkuvaa henkilöä pelastettaessa on tärkeää, että mukana on apuväline ja se, ettei lähdetä yksin pelastamaan, koulutussuunnittelija Tero Savolainen https://www.is.fi/haku/?query=tero+savolainen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:stä kertoo.Liitto kouluttaa rantavalvojia, uimahallin valvojia, uimaopettajia ja tavallisia kansalaisia, jotka haluavat oppia vedestä pelastamista.

Mitkä voisivat olla yleiset ohjeet hukkuvan pelastamisessa?

– Meillä on neljän kirjaimen sääntö eli HRAP. H tarkoittaa hälyttämistä. Jos esimerkiksi uimarannalla huomataan, että joku on vaikeuksissa vedessä herätetään pelastettavan ja muiden huomio, jotta saadaan lisäapuja pelastamiseen. Pelastettavalle voi huutaa, että apua on tulossa, koulutussuunnittelija Savolainen kertoo.– Yksin ollessa apua pyydetään yleisestä hätänumerosta eli soitetaan hätänumeroon 112, hän sanoo.Savolainen kertoo, että R tarkoittaa säännössä hukkuvan rauhoittamista ja omaa rauhoittumista.– Pelastajan ei siis pidä vaarantaa omaa henkeä, vaan toimia rauhallisesti. Rannalta voi huutaa pelastettavalle ja tsempata häntä pysyttelemään pinnalla, hän kerto.A on säännössä apuväline.– Se tarkoittaa siis kelluvaa välinettä. Paras on pelastusrengas, mutta hätätilassa se voi olla muu kelluva esine esimerkiksi kanisteri tai joku muu kelluttava väline. Apuvälinettä tarvitaan, jotta veden varassa olevan saadaan rauhoitettua, hän sanoo.– Apuväline on tärkeä myös siitä syystä, että se turvaa myös pelastajaa. Pelastettava voi hädissään pyrkiä pelastajansa kehon päälle, jolloin pelastajan omat voimat voivat alkaa ehtyä ja hän voi olla kohta itse avun tarpeessa, hän sanoo.