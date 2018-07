Kotimaa

Katso kuvat Pyhärannan maastopalosta – tältä sammutusurakka näyttää lähietäisyydeltä

Lähes koko maassa on metsäpalovaroitus.





































Varsinaissuomessa sijaitsevan Pyhärannan kunnassa riehuva maastopalo on levinnyt iltayhdeksän maissa jo 70 hehtaarin alueelle ja leviää yhä moneen suuntaan, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos.Iltayhdeksään mennessä palon tieltä oli evakuoitu jo noin 20 asuinrakennusta. Evakuointeja on tehty sekä savun että liekkien vuoksi. Vielä ei ole varmuutta palon aiheuttamasta tuhosta rakennuksille.Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.