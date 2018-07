Pyhärannan maastopalo riehuu hallitsemattomasti jo 50 hehtaarin alueella – saattanut tuhota rakennuksia, savuttaa voimakkaasti

Kotimaa

Pyhärannan maastopalo riehuu hallitsemattomasti jo 50 hehtaarin alueella – saattanut tuhota rakennuksia, savut

Kello 18:n aikaan palo oli levinnyt pelastuslaitoksen arvion mukaan jo noin 50 hehtaarin alueelle. Pelastuslaitoksen mukaan palo ei ole hallinnassa ja sammutustyöt jatkuvat edelleen. Paloalue on kasvanut muutamassa tunnissa kahdellakymmenellä hehtaarilla.Päivystävän palomestarin mukaan palo leviää tuulen mukana sankassa metsässä. Paloalueella on saattanut jo tuhoutua joitain rakennuksia, mutta varmuutta siitä ei ole. Tällä hetkellä pelastusviranomaiset pyrkivät estämään palon leviämisen, myös lähellä oleviin rakennuksiin.Palo leviää tällä hetkellä palomestarin mukaan sekä maan tasalla että latvapalona. Palo muodostaa myös voimakkaasti savua ja alueen ihmisiä kehotetaan pysymään poissa savun vaikutusalueelta. Ilmatieteen laitoksen mukaan alueella tuulee heikosti etelästä päin.Paikalle on hälytetty kaikkiaan 35 pelastuslaitoksen yksikköä ja niiden määrä on kasvanut illan mittaan palon levitessä.Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen.Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.