Kymmenien hehtaarien maastopalo riehuu Pyhärannassa – pelastuslaitos: palo ei ole hallinnassa, leviää tuulen mukana

Kotimaa

Kymmenien hehtaarien maastopalo riehuu Pyhärannassa – pelastuslaitos: palo ei ole hallinnassa, leviää tuulen m

Tällä hetkellä palo on levinnyt pelastuslaitoksen arvion mukaan noin 30 hehtaarin alueelle. Pelastuslaitoksen mukaan palo ei ole hallinnassa ja sammutustyöt jatkuvat.Päivystävän palomestarin mukaan palo leviää tuulen mukana sankassa metsässä. Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen.Päivystävä palomestari ei osannut sanoa vielä viiden aikaan iltapäivällä, uhkaako palo asutusta tai rakennuksia.Paikalle on hälytetty kaikkiaan 27 pelastuslaitoksen yksikköä.Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.