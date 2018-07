Kotimaa

Ex-vaimo näki keittiön ikkunasta miehensä uuteen elämään näkymän, jota harva haluaisi nähdä

Miehen ja tämän uuden naisystävän tie mökille kulki ex-vaimon keittiön ikkunan alta.

Toinen puolisoista joutui muuttamaan yhteisestä kodista työpaikalleen. Hän asui teollisuushallin työhuoneen laverilla.

Uusi emäntä toi tavaransa omakotitaloon samaa tahtia kuin edellinen sai omat tavaransa vuokra-asuntoon.

Mies asui mökillä koko talven – ja mökki oli kesälämmitteinen eikä siellä ollut vettä eikä sähköä.

Ex-vaimo näki miehen ja uuden rakkaan liikkeet turhan tarkasti

Ex-puoliso asui toisessa siivessä

Ex-puoliso sai majapaikan työhuoneen laverilta

Uusi koti löytyi työpaikan varastosta

Entisestä kodista tuli yhteinen työmaa

Uusi emäntä toi tavaransa samantien