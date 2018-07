Kotimaa

Isä tunnusti kammottavan totuuden siitä, mitä tyttärelle oli kalareissulla tapahtunut

1. Arpinen mies puhui Kyllikin kengistä





2. Kuplettilaulaja kerskui murhalla



3. Äiti kertoi karmivan tarinan pojastaan

Poika uskoi äitinsä sairastavan ”vainohulluutta”.

4. Sylvi keksi tarinan murhamatkasta





5. Kasvissyöjä ui savihaudassa – se herätti epäilyt



6. ”Teen tämän sydämeni pakotuksesta”

Tunnen omassa sydämessäni käskevän äänen, se aivan pakoittaa minut tämän tekemään.



7. Hätähuutoja hakattujen vaimojen puolesta

Muistan hänen lausuneen mm. tähän tapaan: Kyllä se miehen sukuvietti on sellainen voima, että sen täytyy päästä jollain lailla purkautumaan.

8. Maanviljelijä puhui miehen sukuvietistä



9. Isä tunnusti hukuttaneensa tyttärensä

Isä oli palannut yksin läpimärkänä ja kiihtyneenä kotiinsa ja sanonut vaimolleen, että tyttö jäi järveen.

Oheisella videolla on kuvattuna Kyllikki Saaren viimeinen kotimatka.

