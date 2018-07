Kotimaa

Hiki lentää tänäänkin – päivälämpötila nousee 30 asteen tuntumaan

Maan etelä- ja keskiosassa voimistuu vähän idänpuoleinen tuulenvire.Päivälämpötila on noin 30 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vähitellen lisääntyy ja yksittäisten sadekuurojen mahdollisuus kasvaa lähinnä kaakossa ja Uudellamaalla. Pohjoisessa on selkeää.Hellettä on edelleen yleisesti, 30 asteen lämpötiloja mitataan lähinnä länsirannikolla ja Lapissa.Perjantaina maan etelä- ja itäosassa aamulla satelee paikoin. Päivällä ukkoskuurot yleistyvät ja viilentävät helteistä ilmaa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on vielä enimmäkseen poutaa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 – 25 astetta ja maan pohjoisosassa 25 - 30 astetta.