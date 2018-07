Kotimaa

Näin poliitikot kommentoivat huippukokousta – kiitoksia sataa ydinaseneuvotteluista

Li Andersson





Jussi Halla-aho





Heidi Hautala





Pertti Salolainen





Esko Aho





– Näen hyvänä asiana jokaisen askeleen aseistariisunnan suuntaan, että ydin­aseiden käytön uhka vähenee ja että kansainväliset jännitteet lievenevät. Mikä tapaamisen käytännön vai­kutus näiden herrojen har­joittamaan politiikkaan tulee olemaan, se jää nähtäväksi. Globaalit kysymykset, kuten ilmastonmuutos, loistivat poissaolollaan agendasta, mikä on sääli.– Päällimmäinen tavoite oli päästä uuteen alkuun Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä suhteissa. Trump on sanonut, että jos hän olisi ollut presidenttinä Krimin sodan alkaessa, sota ei olisi alkanut. Tähän hän varmaan viittaa, kun hän on arvostellut nimenomaan edustajaansa, että on jääty periaatteellisiin poteroihin ja kieltäydytty keskustelemasta Venäjän kanssa.– Päällimmäisenä jäi mieleen Helsingin Sanomien hieno katukampanja lehdistönvapauden puolesta. Putin johdatteli Trumpia kuten odotettiin. On raskauttavaa, että Trump antoi Putinin vielä vahvistaa ja säestää ehdotonta kantaansa, että mitään Venäjän vaikutusta USA:n vaaleihin ei tapahtunut. Putinin taitava tarjous vastavuoroisesta tutkinta-avustakin meni häneltä ilman kommenttia.– Jos jotain hyvää kokouksesta voi seurata, se liittyy toteamukseen palata ydinaseriisuntaneuvotteluihin ja järjestää maiden turvallisuusneuvostojen tapaaminen. Oikeita asioita puuttui paljon, esim. ilmastonmuutoksen uhka.– Ehkä kaikkein merkittävimmät saavutukset ovat, että ydinaserajoituksista ryhdyttäisiin uudelleen neuvottelemaan ja jos suhteet yleisesti ottaen paranevat. Trump sanoi, että neljässä tunnissa on saavutettu muutos. Mutta ei päästy eteenpäin väitteissä, että venäläiset ovat sotkeutuneet Yhdysvaltojen vaaleihin.– Tämä on jonkinlainen avaus, että dialogi näiden kahden maan välillä alkaa toimia. Kaikki viittaa siihen, että aseistariisuntapuolella halutaan etsiä ratkaisuja, mitä itsekin pidin tärkeimpänä teemana, ja saada jatkoa näille raukeaville sopimukselle. Suunta on selvä: asioissa edetään.