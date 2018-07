Kotimaa

Presidentti Niinistö kommentoi huippukokousta Facebookissa: Senaattorin kohtalokas lausahdus jäi mieleen

Juuri nyt

Presidentti Niinistön korvissa soi amerikkalaissenaattorin sanat: Olet viimeinen päämies, joka puhuu presidentti Trumpille ennen hänen Putin-tapaamistaan. It´s on You.

