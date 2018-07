Reijo Ruokasen kolumni: Meitä pitää vahtia enemmän

Kotimaa

Meitä pitää vahtia enemmän

syö enemmän kuin tienaa, jos kukaan ei estä. Tarvitsemme viranomaisapua ruokahalumme kontrollointiin.Sekään ei estä vieraita syömästä kupistasi.Yksi keino olisi jonkinlainen prosenttimääräinen katto sille, kuinka suuri osuus kotitalouden tuloista saa kulua kaikkien velkojen hoitoon.Tämä edellyttäisi niin sanotun positiivisen luottorekisterin perustamista. Siitä kävisivät ilmi kaikki ihmisen velat. Luotonantaja, vaikka pankki, ei olisi enää riippuvainen siitä, mitä luotonhakija muista veloistaan kertoo. Jos siis hakijalla on isoja kulutusluottoja siellä ja täällä, pankki tuskin enää antaa auto- tai asuntolainaa niiden päälle.Viranomaiset haluavat ulottaa velkojen säännöstelyn myös asunto-osakeyhtiöiden lainoihin.Nykyisin on muodikasta asettaa uuden asunnon myyntihinta alas. Loppu hoidetaan yhtiölainalla. Asuntolainojen määrä kasvaa parin prosentin vuosivauhtia, mutta asunto-osakeyhtiöiden velkojen kasvuvauhti on kymmenen prosenttia.Pisa-menestyneet suomalaiset eivät oikein ole oppineet suhtautumaan yhtiölainaan velkana eivätkä ymmärrä, että sekin pitää hoitaa ja senkin korko nousee lähivuosina muun korkotason mukana. Tarvitaan siis valvontaa. Niin se on.Harmittavasti mikään rekisteri ei suojele uuden asunnon ostajaa sijoittajilta. Asuntorahastot ja muut asuntosijoittajat ostavat uusia asuntoja kymmenittäin kerralla, usein mahdollisimman suurella yhtiölainalla. Sijoittaja saa yleensä vähentää yhtiölainan korot ja lyhennykset suoraan kuluina verotuksessa, joten verohyöty on merkittävä. Jos sijoittaja rahoittaisi ostokset tavallisilla lainoilla, vain niiden korot voisi vähentää. Jos sijoittaja ei kykene huolehtimaan veloistaan, vastuu jää luotonantajalle eli asunto-osakeyhtiölle, siis muille osakkaille. Vaikka sinulle.Riski on todellinen. Päälakeen asti velkaantuneet sijoittajat eivät välttämättä kestä markkinoiden muutoksia, esimerkiksi koronnousua. Jos sijoittaja kaatuu, naapuri maksaa. Tuuri ratkaisee, paljonko lisämenoja kertyy.Jos olet ostanut asunnon tällaisesta yhtiöstä, toivottavasti et ole sijoittanut loppuja rahojasi asuntorahastoihin. Jos olet, sinulla on kaikki yhden kortin varassa. Uusi lama, pieni koronnousu tai häiriö asuntomarkkinoilla voi tuoda ruokakupillesi lukuisia uusia vieraita. Ei auta, että olet hoitanut omat velkasi kunnolla.Paniikkiin ei ole aihetta, mutta riskit kannattaa arvioida. Aloita katselemalla ympärillesi.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.