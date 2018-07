Kotimaa

Lue sanasta sanaan – näin Trump ja Putin aloittivat kiistellyn tiedotustilaisuuden Helsingissä

Näin Donald Trump sanoi:

”Kiitos.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhteemme eivät ole koskaan olleet huonommat kuin nyt. Tämä asia muuttui noin neljä tuntia sitten. Näin uskon.

Olemme





Presidentin

Sovimme, että maidemme turvallisuusviranomaiset kokoontuvat jatkaakseen kaikkien tänään esille tulleiden kysymysten käsittelyä ja jatkaakseen täällä Helsingissä saavutettua edistystä.

Sovimme,





Näin Vladimir Putin sanoi:

”Arvon





Tärkeimpinä

Kaikkea materiaalia – mikäli sellaista ilmenee – olemme valmiita analysoimaan yhdessä.

Olemme

Lopuksi haluaisin todeta, että tästä yhteistyön ilmapiiristä olemme erityisen kiitollisia suomalaisille isännillemme.





Olemme

Oheisella videolla on tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan.









Alla on sanasta sanaan tiedotustilaisuudesta alkuosa, jossa presidentit puhuivat omin sanoin keskustelujensa sisällöstä. Tämän jälkeen tulivat median kysymykset.Sain juuri päätökseen tapaamisen presidentti Putinin kanssa, jossa keskustelimme laajasti maillemme kriittisistä asioista. Kävimme avointa ja suoraa vuoropuhelua.Haluan kiittää Suomen presidenttiä Niinistöä tämänpäiväisen huippukokouksen ansiokkaasta isännöinnistä. Presidentti Putin ja minä kehuimme molemmat vastaanottoa ja isäntien hienoa työtä.Haluan onnitella Venäjää ja presidentti Putinia hienosta työstä jalkapallon maailmanmestaruuskisojen isännöinnissä.Olen tänään täällä jatkamassa rohkean amerikkalaisen diplomatian jalanjäljissä. Diplomatia ja sitoutuminen menevät konfliktin ja vihamielisyyden edelle. Tuottelias vuoropuhelu on hyväksi paitsi Yhdysvalloille, se on hyväksi myös Venäjälle sekä koko maailmalle.Maidemme väliset erimielisyydet ovat tunnettuja ja Putin ja minä keskustelimme niistä pitkään. Jos aiomme ratkaista monet maailmaa kohtaavista ongelmista, meidän pitää löytää tapoja yhteistyöhön. Liian usein olemme joutuneet katsomaan seurauksia siitä, kun diplomatia jäi pöydälle.myös nähneet yhteistyön hyödyt. Jopa kylmän sodan jännitteisenä aikana Yhdysvallat ja Venäjä pystyivät ylläpitämään vahvaa vuoropuhelua. Suhteemme eivät ole koskaan olleet huonommat kuin nyt. Tämä asia muuttui noin neljä tuntia sitten. Näin uskon.Mikään ei olisi helpompaa poliittisesti kuin kieltäytyä tapaamisesta, kieltäytyä sitoutumasta, mutta sillä ei saavutettaisi mitään. Presidenttinä en voi tehdä ulkopoliittisia päätöksiä ja yrittää siten olla turhaan mieliksi poliittisille kriitikoilleni tai medialle tai demokraateille, jotka eivät muuta halua kuin olla vastahankaan ja estää asioiden etenemistä. Rakentava vuoropuhelu Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä antaa mahdollisuuden avata uusia väyliä kohti maailman rauhaa ja vakautta. Otan mieluummin poliittisen riskin rauhan löytymiseksi kuin riskeeraan rauhan politiikan tekemisen vuoksi.Tämänpäiväisessä kokouksessa otin presidentti Putinin kanssa puheeksi Venäjän puuttumisen vaaleihimme. Mielestäni tämä viesti oli paras välittää henkilökohtaisesti. Presidentti Putin saattaa hyvinkin haluta asiasta puhua, voimallisestikin, koska hänellä on asiaan hyvin voimakas kanta, ja hänellä oli mielenkiintoinen ajatus.Keskustelimme yhdestä ihmiskunnan kriittisimmästä haasteesta: ydinaseiden leviämisestä. Kerroin päivitettyä tietoa tapaamisestani puheenjohtaja Kimin kanssa viime kuussa Pohjois-Korean ydinaseettomuudesta.kanssa keskustelimme myös islamilaisen terrorismin vitsauksesta. Venäjä ja Yhdysvallat ovat kärsineet terrorismihyökkäyksistä, ja sovimme jatkavamme avointa tietojenvaihtoa turvallisuusviranomaistemme välillä.Korostin kuinka tärkeää on painostaa Irania keskeyttämään ydinasesuunnitelmansa ja lopettamaan väkivaltaisuudet sen alueella, koko Lähi-idässä. Keskustelimme Syyrian monitahoisesta kriisistä. Maidemme välisellä yhteistyöllä voidaan kenties pelastaa satoja tuhansia ihmisiä.Selvitin myös, että Yhdysvallat ei aio sallia Iranin hyötyä meidän menestyksestämme ISIS:n vastaisessa taistelussa.että maidemme turvallisuusviranomaiset kokoontuvat jatkaakseen kaikkien tänään esille tulleiden kysymysten käsittelyä ja jatkaakseen täällä Helsingissä saavutettua edistystä. Tämänpäiväinen tapaaminen on ensi askel kohti valoisampaa tulevaisuutta, jossa käymme vahvempaa vuoropuhelua.Toiveemme perustuvat Yhdysvaltojen haluun saavuttaa ystävyyttä, yhteistyötä ja rauhaa. Presidentti Putin, haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että tulitte kanssani näihin tärkeisiin keskusteluihin ja viette kanssani eteenpäin avointa vuoropuhelua Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Nämä olivat hyvin rakentavat muutamat tunnit, jotka vietimme yhdessä.On molempien maiden intressissä jatkaa keskustelua, ja tästähän me jo sovimme. Olen varma, että tapaamme jatkossa usein, ja toivottavasti pystymme ratkaisemaan jokaisen niistä ongelmista, joista tänään yhdessä puhuimme.Vielä kerran, presidentti Putin, kiitos kovasti.”herra presidentti, hyvät naiset ja herrat,Keskustelut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa sujuivat avoimessa ja asiallisessa ilmapiirissä. Voimme kutsua keskusteluja onnistuneiksi ja hedelmällisiksi. Arvioimme presidentin kanssa nykyisiä ja tulevia Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä suhteita.Maidemme kahdenväliset suhteet ovat monimutkaisessa vaiheessa. Kylmä sota on mennyttä, ja maitamme jakanut akuutti ideologinen vastakkainasettelu on myös taakse jäänyttä aikaa. Nykyään Yhdysvalloilla ja Venäjällä on vastassaan aivan uudenlaisia haasteita, kuten maailmanlaajuisen turvallisuuden ja vakauden ylläpitämisen liittyvät vaarat ja virheet, alueelliset kriisit, terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden vähittäin lisääntyvä uhka. Myös talouden ongelmat ja ympäristöriskit ovat haasteita, joista voimme selviytyä toimimalla yhdessä.Tämänpäiväiset neuvottelut heijastelivat yhteistä toivettamme korjata kielteinen tilanne kahdenvälisissä suhteissamme, ja toivetta ensiaskelten ottamisessa suhteidemme palauttamisessa entiselleen.ydinvaltoina meillä on vastuu kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämisessä, ja siksi on tärkeää, että hienosäädämme dialogia vakaudesta ja maailmanlaajuisesta turvallisuudesta ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Annoimme amerikkalaisille kollegoillemme muistion, jossa on joukko selkeitä ehdotuksia. On tarpeen, että teemme jatkossakin läheistä yhteistyötä aseistariisunnan sekä sotilas- ja teknisen yhteistyön alalla.Haluamme jatkaa yhteistyötä terrorismin vastaisessa taistelussa ja kyberturvallisuuden säilyttämisessä. Erikoisjoukkomme ovat tehneet onnistuneesti yhteistyötä. Viimeaikaisin esimerkki on juuri päättyneissä jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa ja lukuisat alueelliset kriisit, joiden suhteen meillä on yhteisiä intressejä.Meidän pitää etsiä yhteisiä nimittäjiä ja toimia läheisemmin yhdessä kansainvälisillä foorumeilla. Venäjä ja Yhdysvallat pystyvät yhdessä toimimaan ratkaistakseen Syyrian humanitaarisen kriisin ja mahdollistaakseen Syyrian pakolaisten kotiinpaluun. Terrorismin torjunta Syyrian kaakkoisosassa ja etelässä pitää saattaa Israelin ja Syyrian joukkojen erottamiseen toisistaan. Tämä toisi rauhan Golanin kukkuloille ja parantaisi Israelin ja Syyrian välejä. Samalla se myös lisäisi turvallisuutta Israelissa. Trump kiinnitti erityistä huomiota tähän keskustelussamme. Haluaisin vahvistaa vielä, että Venäjä on tavoittelee pysyvää rauhaa turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti.tyytyväisiä Korean niemimaan asiakokonaisuuden edistymiseen. Se on seurausta Presidentti Trumpin henkilökohtaisesta panostuksesta – hän valitsi vuoropuhelun vastakkainasettelun sijaan.Mainitsimme huolestuneisuutemme Yhdysvaltojen vetääntymisestä JCPOA-sopimuksesta. Haluan muistuttaa, kiitos Iranin ydinsopimuksen, Iranista on tullut maailman valvotuin ydinvalta.Keskusteluissamme Ukrainan sisäisestä kriisistä kiinnitimme huomiota Minskin sopimusten hyvässä hengessä tapahtuvaan täytäntöönpanoon. Samaan aikaan Yhdysvallat voisi olla päättäväisempi Ukrainan johdon suuntaan.Kiinnitimme huomiota taloudellisiin siteisiin ja yhteistyöhön. Sovimme Trumpin kanssa luovamme korkean tason työryhmän, johon kuuluisi venäläisiä ja amerikkalaisia liike-elämän päättäjiä.Presidentti Trump puhui tälläkin kertaa nk. Venäjän puuttumisesta Amerikan vaaleihin, ja minun täytyi toistaa sama mitä olen jo sanonut: Venäjän valtio ei ole koskaan puuttunut eikä aio koskaan puuttua Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, ei myöskään vaaleihin. Kaikkea materiaalia – mikäli sellaista ilmenee – olemme valmiita analysoimaan yhdessä. Voimme tehdä näin esimerkiksi yhteisessä kyberturvallisuus-työryhmässä, jonka perustamisesta olemme keskustelleet aiemmissa yhteyksissä.Ja on korkea aika palauttaa yhteistyömme sekä kulttuurisella että humanitaarisella alalla.Luulen, että tiedätte, että isännöimme vähän aikaa sitten Yhdysvaltojen kongressiedustajien valtuuskuntaa, jota nyt pidetään ja kuvataan lähes historiallisena tapahtumana, vaikka se olisi pitänyt nähdä tavallisena, arkipäiväisenä tilaisuutena. Tässä mielessä mainitsimme ehdotuksenamme presidentille, että meidän pitää ajatella yhteistyömme käytännön järjestelyjä, mutta myös sen taustalla olevan logiikan järkevyyttä.tyytyväisiä tapaamisemme tuloksiin. Kävimme Presidentti Trumpin kanssa hyvän keskustelun ja toivon, että alamme ymmärtää toisiamme paremmin. Olen kiitollinen Donaldille tästä. Varmasti haasteita on vielä jäljellä, emmekä pystyneet selvittämään kaikkia avoinna olevia kysymyksiä, mutta uskon että otimme ensimmäiset tärkeät askeleet hyvään suuntaan.Lopuksi haluaisin todeta, että tästä yhteistyön ilmapiiristä olemme erityisen kiitollisia suomalaisille isännillemme. Olemme kiitollisia suomalaisille ja Suomen johdolle siitä, mitä he ovat tehneet. Tiedän, että aiheutimme Suomelle joitakin hankaluuksia ja pyydämme niitä anteeksi.Kiitos kaikille.”Käännös: Päivi AlhoJuttua korjattu 17.7. kello 13.03: Tässä on käännettynä tiedotustilaisuuden alkuosa. Tämän jälkeen tulivat vielä median kysymykset presidenteille.