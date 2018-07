Kotimaa

Kommentti: Putin nappasi todella ison kalan – eikä Trump edes ymmärtänyt nielaisseensa koukun

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005758485.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidenttien





Selväksi





Paljastui