Kotimaa

Jäteastiat pursuvat Leppävirralla keskellä hellettä – haju- ja toukka­ongelma: ”Tilanne välillä jopa kaoottine









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leppävirran

Suomea koettelee helleaalto, jonka ei uskota loppuvan vielä moneen päivään. Leppävirran kunnassa, Pohjois-Savossa on jäteongelma, joka osuu juuri kovimpien helteiden ajalle.– Kiinteistöjen jätesäiliöitä ei ole tyhjennetty viikkoihin. Joissakin paikoissa jätesäiliöt ovat olleet tyhjentämättä lähes kuukauden, leppävirran Sorsakoskella asuva 60-vuotias eläkeläinen väittää Ilta-Sanomille.Häntä harmittaa asia erityisesti kuumuuden takia.– Tällaisella helteellä ongelma vain pahenee päivä päivältä. Jäteyhtiö vetoaa siihen, ettei sillä ole tarpeeksi kuljettajia, hän sanoo.Eläkeläinen on huolissaan väen terveydestä.– Tästähän aiheutuu haju- ja toukkaongelmia. Tyhjentämättömistä jäteastioista aiheutuu pian vaaraa terveydelle. Kuulemma voimme jättää tyhjiä jätesäkkejä jätesäiliöiden viereen, mutta linnuthan nokkivat ne pian rikki ja levittävät lintuja ympäristöön, hän sanoo.kunnassa tunnetaan ongelma.– Tavallista useampi jätesäiliö on ollut pitkään tyhjentämättä Leppävirran kunnan alueella. Soittoja ei ole tosin tullut aiheesta kovin paljon, mutta se voi osittain johtua viraston kesäajasta, Leppävirran kunnan ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen https://www.is.fi/haku/?query=eila+kainulainen kertoo.Kunnan väki on kärsivällistä, sillä soittoja kuntaan on asiasta tullut yllättävän vähän– Soittoja minulle on tullut kaksi ja henkilölle, jolle Leppävirran puhelut ohjautuvat, kolme, Kainulainen sanoo.

Mistä johtuu, ettei jäteastioita ole tyhjennetty normaaliin tahtiin?