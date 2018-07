Kotimaa

Luvassa helteinen päivä – lämpötila kohoaa 32 asteen tuntumaan

Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli etelänpuoleista. Päivälämpötila on enimmäkseen 29 – 32 astetta ja Lapissa 27 - 30 astetta.Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita, pohjoisosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja idänpuoleista, Lapissa kaakonpuoleista.Päivälämpötila on 27 - 30 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Luoteis-Lapissa pilvisyys vaihtelee, muualla maassa on enimmäkseen aurinkoista. Illalla kaakossa pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi jo tulla sateita. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja maan etelä- ja keskiosassa idänpuoleista, pohjoisosassa kaakonpuoleista.Päivälämpötila on 27 - 30 astetta.