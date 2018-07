Kotimaa

Kesän lämpöennätys räsähti taas! 32,7 astetta – tiistaina luvassa vielä kuumempaa

Lämpötilat kohosivat maanantaina yli 30 asteen laajalti maan etelä- ja keskiosissa.Tiistain säästä voi tulla vielä kuumempi, ennakoi Ilmatieteen laitos. Lämpötila saattaa tiistaina nousta yli 33 asteen. Kuuminta on maan länsi- ja lounaisosissa.Ilmatieteen laitos on antanut tiistaille varoituksen erittäin tukalasta helteestä suureen osaan maata Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan, kun päivän ylin lämpötila nousee 30 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila 24 asteeseen. Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille ja ulkona työskenteleville.