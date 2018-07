Helsingissä oli huippukokous – pääministeri Sipilä samaan aikaan rennossa kesäparrassa Porin Asuntomessuilla: ”Työnjako on tässä hyvin selvä”

Kotimaa

Helsingissä oli huippukokous – pääministeri Sipilä samaan aikaan rennossa kesäparrassa Porin Asuntomessuilla:

Eikö pääministeriä olisi tarvittu enemmän Helsingissä, jossa samaan aikaan oli käynnissä kahden suurvaltajohtajan huipputapaaminen?Kyseessä ei siis ollut valtiovierailu, vaan huipputapaaminen, jolle Suomi tarjosi paikan ja puitteet.Rennosti pukeutunut pääministeri oli ehtinyt kasvattaa lomallaan rouhean kesäparran.Porissa hänet nähtiin maanantaina paitsi Asuntomessuilla, myös Suomi Areenan avajaisissa ja keskustelutilaisuuksissa.IS tapasi pääministeri Sipilän Asuntomessuilla ja kysyi, miltä tuntuu seurata sivusta huipputapaamista.– Ei tässä varsinaisesti sitä sivusta seurata. Hallitus on ollut kovasti valmistelemassa kokousta ja maksaa kokouksen viulut. Itse kokous on päähenkilöiden vastuulla, ja nyt sitten odotellaan tuloksia.– Ylipäänsä on hieno homma että Suomi on tällaisen kokouksen isännyyden saanut. Tämä on suuri luottamuksen osoitus Suomen ulkopolitiikalle, totesi Sipilä.Hänen mukaansa huippukokouksessa on käytössä perinteinen työnjako.– Hallituksesta ulkoministeri on tapaamassa omat kollegaansa ja presidentti tapaa omansa. Työnjako on tässä hyvin selvä, emmekä koskaan ole mukana samoissa neuvottelupöydissä.– Se selviää lopuksi. Kyllä siitä muutama miljoona hintaa tietenkin tulee, mutta kyllä tämä on sen arvoinen on, että rahat varmasti löytyy kokousjärjestelyihin, Sipilä sanoi.