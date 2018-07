Kotimaa

Trump: ”Suhteet Venäjään olivat erittäin huonot vielä 4 tuntia sitten”

Meillä oli syvä, suora keskustelu, toteaa Trump keskustelusta Putinin kanssa.Trump totesi, että jos alkuajoista Yhdysvallat on ymmärtänyt, että keskustelu on parempi vaihtoehto kuin konflikti.– Tuota perinnettä olen täällä jatkamassa.Hän viittasi toisen maailmansodan liittolaisuuteen Saksaa vastaan, mutta sanoi, että suhteet ovat vielä hetki sitten olleet ennätyksellisen huonolla tolalla.– Suhteet olivat erittäin huonot vielä 4 tuntia sitten, Trump totesi.Trump kertoo ottaneensa esille Venäjän sekaantumisen Yhdysvaltojen vaaleihin, johon Putin omassa puheenvuorossaan viittasi.– Puhuimme siitä paljon, Trump totesi.– Putinilla on selvä käsitys siitä (vaaleihin sekaantumisesta). Lisäksi puhuimme ydinaseriisunnasta, ja Venäjä aikoo auttaa Pohjois-Korean kriisin ratkaisussa. Puhuimme myös radikaalista islamistisesta terrorismista. Aiomme jatkaa avointa dialogia turvallisuusorganisaatioidemme välillä, Trump toteaa.Trump viittasi Venäjällä torjuttuun terrori-iskuun, jossa Yhdysvaltojen tiedustelulla oli keskeinen osa.– Puhuimme pitkään Syyriasta, jonka konflikti on vaikea. Mutta yhteistyö voisi pelastaa satoja tuhansia henkiä.– Helsingissä tehtyjä avauksia tullaan jatkamaan Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Haluan kiittää Putinia näistä avoimista keskusteluista. Aion tavata Putinin tulevaisuudessa uudestaan.Trump kiitti myös Niinistöä tilaisuuden järjestämisestä.